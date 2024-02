A San Giovanni domani è di nuovo tempo di Carnevale

Torna l’appuntamento con la grande festa di Carnevale in Piazza Silvagni a San Giovanni, organizzata da Aps Pro Loco. Domani, dalle 14.30 tutti in piazza per una grande festa con giochi, laboratori, gonfiabili, momenti di musica e baby dance, sfilata e premiazione di maschere. Sarà anche presente il trenino, grazie alla collaborazione con Nuova Polisportiva A. Consolini, che permetterà ai bambini presenti di girare il paese in maschera, senza dimenticare la tradizione del lancio delle caramelle, momento più atteso.