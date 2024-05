A San Marino esperti da tutto il mondo

Il Titano ospiterà per la prima volta, il prossimo 6 luglio, un simposio internazionale nel quale si parlerà di Ingegneria sismica con la partecipazione di alcuni tra i massimi studiosi del settore da realtà accademiche di Stati Uniti, Australia e Inghilterra. L’iniziativa, curata dall’Università di San Marino, vede come principale organizzatore Davide Forcellini, docente dell’ateneo e recente autore di alcuni approfondimenti sulla resilienza sismica del centro storico con analisi e rilievi 3D. Durante il simposio, che si svolgerà al centro congressi Kursaal con il patrocinio della Segreteria di Stato al Territorio, interverranno accademici dalle Università di San Marino e Birmingham, dalla Swinburne University of Technology, dalla Griffith School of Engineering an Built Environment e dalla University of California.