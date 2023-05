A tavola spuntano nuove stelle Alma Restaurant, sbarca il gourmet

Non solo suite, anche buona tavola. Arriva Alma Restaurant, a Igea Marina, lanciato dall’imprenditrice santarcangiolese, bellariese adottiva, Katia Foschi, titolare del Blu Suite Resort. "Ho deciso di aprire un ristorante gourmet – spiega l’imprenditrice – perché a mio avviso si tratta di una proposta che mancava sul territorio di Bellaria Igea Marina. Bisognava arrivare a Cesenatico e a Rimini per trovare un’offerta simile. Si tratta di un ristorante gourmet, ma che proporrà anche il ’ricordo’ di piatti romagnoli e mediterranei". Non per caso lo chef è siciliano, Giovanni Maniaci (foto). Il maitre Giuseppe Galio. "Il ristorante sarà aperto agli ospiti interni ed esterni dell’hotel e anche per eventi privati – aggiunge Foschi –. Insomma a chiunque voglia fare un’esperienza particolare". L’Alma ha 50 posti a sedere, con apertura dal mercoledì alla domenica. "Un po’ come nelle grande città e all’estero – aggiunge Foschi – il ristorante è totalmente indipendente, e completa un’offerta alberghiera di livello. Così come ero stata innovativa ad aprire un albergo come il Blu a Bellaria Igea Marina, creando un resort, con annessi tutti i servizi, ora aggiungo il ristorante, perché credo nel buon cibo, nel buon servizio e nella potenzialità del luogo che si presta a far vivere un’esperienza culinaria rilassante e in riva al mare". Il 9 giugno presentazione ufficiale dell’attività (già aperta). Con una chicca aggiuntiva: nel corso dell’estate sarà aperto anche Alma in Terrazza, uno spazio vistamare dedicato soprattutto alle cene, anche legate ad eventi. Negli ultimissimi anni all’ottima offerta già presente sul territorio si sono aggiunti diversi ristoranti di alto livello, gourmet o meno.