A Verucchio la mostra di ’Cicci’ Bronzetti, il nonno artista

L’arte non ha età... Visitare, per credere, la mostra alla sala Magnani di Verucchio di Vincenzo ‘Cicci’ Bronzetti. Qui l’artista, verucchiese doc, 83 anni, espone in questi giorni una quindicina di opere. Sono tutti paesaggi dedicati alla sua amata Valmarecchia. ’Cicci’ ha iniziato a dipingere a 70 anni suonati. Un’amica, appassionata d’arte, visti i primi disegni li ha giudicati di alta qualità e Bronzetti non ha più smesso di dipingere. Risultato: oltre 500 quadri e tante opere vendute, persino in Inghilterra, in Russia e negli Stati Uniti.