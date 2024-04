Accademia Marignanese alla messa del Papa

Un esodo sociale e sportivo davvero unico. L’Accademia Marignanese ha portato a Roma in questi giorni quasi 250 persone tra ragazzi e bambini calciatori, staff tecnici e genitori al seguito. Un lungo weekend di calcio presso il centro sportivo La Borghesiana di Roma per affrontare nella "Roma Internatiol Cup" le migliori squadre giovanili del Centro Italia in una tre giorni emozionante anche da un punto di vista della socializzazione e dell’amicizia.

Tantissime partite e tornei previsti, quasi senza sosta, fino a ieri, quando si sono svolte le fasi finali, ma il programma ha previsto anche una domenica di Pasqua straordinaria con la Santa Messa proprio a San Pietro con Papa Francesco e per alcune rappresentative marignanesi pure la visita guidata attraverso le vie e le piazze della splendida città capitolina. Dunque un’iniziativa importante e significativa per la società di calcio giovanile del presidente Loris Neri che a San Giovanni è in continua crescita.

lu.pi.