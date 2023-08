Accoltella la mamma per 40 euro

Spedisce in pronto soccorso la madre perchè quest’ultima si era rifiutata di darle 40 euro. Un brutto episodio di violenza domestica ha avuto come protagonista nelle scorse settimane una ragazza riminese di 24 anni che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe arrivata al punto di impugnare un coltello utilizzandolo per aggredire la madre. Un dissidio che sarebbe nato, stando alla ricostruzione, da una richiesta di denaro. La 24enne si era infatti rivolta alla madre esigendo da lei una somma abbastanza modesta. Al rifiuto della donna, tuttavia, l’indagata avrebbe perso completamente la testa, avventandosi sulla vittima nel tentativo di spillarle il denaro, prima attraverso una serie di minacce e poi rivolgendo contro di lei un coltello. Per fortuna la lama non ha leso organi vitali, ma ha causato solo delle escoriazioni sulle braccia della vittima. A seguito dell’aggressione, la 24enne è stata arrestata. Deve rispondere delle accuse di rapina e lesioni. è difesa dagli avvocati Marco De Pascale e Piergiorgio Tiraferri. Nei suoi confronti il gip del tribunale di Rimini, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Luca Bertuzzi, ha disposto il giudizio immediato. L’udienza davanti al Collegio è stata fissata per il 9 novembre.