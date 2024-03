Accoltellato in testa con un paio di forbici

Una lite tra i clienti dei locali di viale Dante che degenera e sfocia in un’aggressione a colpi di forbice. È accaduto l’altra sera poco prima delle 23 all’esterno del My Drink. Il ferito, un albanese di 43 anni, sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti indirizzati al corpo e alla testa. È stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale ’Ceccarini’ di Riccione per essere medicato, ma è sempre rimasto cosciente e non è in pericolo di vita. Le ferite riportate non sarebbero di grave entità ma solamente superficiali. L’autore dell’aggressione, indicato dai testimoni come un transessuale di origine straniera, si è allontanato immediatamente da viale Dante prima dell’arrivo di due pattuglie dei carabinieri, accorse a sirene spiegate sul posto. I militari lo stanno ora cercando, ma dall’altra sera risulta essere irreperibile. Anche sulla dinamica dell’aggressione sono in corso accertamenti approfonditi, con i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l’esatta sequenza dei fatti sulla base anche delle testimonianze dei presenti e dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

L’episodio sembra essere scaturita da una lite per motivi banali tra i clienti che si trovavano fuori dal bar di viale Dante e di un altro locale della zona. Dagli insulti e le minacce si è passati rapidamente alle vie di fatto, in un clima che si è subito surriscaldato, complice anche l’alcol. Nel parapiglia, sono stati lanciati dei bicchieri. Il transessuale, in qualche modo, è riuscito ad impossessarsi di un paio di forbici, forse prelevandole da un bancone, e le ha utilizzate per colpire l’avversario. Dopo averlo ferito, ha quindi mollato le forbici ed è scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Il ferito è stato affidato alle cure del personale sanitario, mentre i carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche del fuggitivo.

"Non sappiamo per quale motivo sia cominciata la discussione – spiegano dal My Drink –. C’è stata una lite che ha coinvolto alcuni ragazzi che si trovavano fuori dal locale e altri ancora che invece provenivano da un altro bar della zona. Non conosciamo il ferito e l’aggressore, ma siamo subito intervenuti quando la situazione è precipitata per separarli e poi per prestare i primi soccorsi. Ci auguriamo che il ragazzo ferito stia meglio e che possa riprendersi in fretta".