Accordo Conad. Si vota in aula in attesa dal Tar

Nuovi sviluppi sull’area del porto, dove doveva sorgere, più di un anno fa, un nuovo supermercato Conad e nuovi appartamenti. Domani alle 12.15 si tiene un consiglio comunale per esaminare la delibera dedicata all’accordo operativo tra comune e Conad. L’area interessata è sempre quella a ridosso del lungofiume, lato Igea, che a metà gennaio era tornata sotto i riflettori per via della prima bocciatura da parte del Tar, sulla valutazione del progetto per la costruzione di un supermercato e quasi 90 appartamenti a monte della ferrovia. A presentare l’istanza era stato il Gruppo Conad. I lavori dovevano partire a inizio 2023, ma il comitato urbanistico area vasta, formato anche da Regione e Provincia, aveva bocciato il progetto. Nel 2022 le quote della società Carducci erano state rilevate da Conad che aveva presentato il progetto di 1,4 milioni di euro per la realizzazione di un supermercato di 2.500 mq nei pressi del mercato ittico e una novantina di alloggi a monte della ferrovia. Gli organi hanno riperimetrato, estendendole, le tutele dell’are in ottica di esondazioni e sicurezza idrogeologica.

"Il passaggio in consiglio comunale è legato alla scadenza delle proroghe definite dalla legge regionale per la stipula di accordi urbanistici - spiega l’assessore Michele Neri - Con la delibera al voto autorizzeremo la stipula dell’accordo, condizionandolo ai pronunciamenti del Tar. Il Comune è stato chiamato in causa solo perché ente interessato che ancora non si era espresso in merito. Vogliamo mettere al riparo il Comune, da lunghi contenziosi burocratici e pretese risarcitorie, nel caso in cui la sentenza del Tar confermasse i vincoli che hanno congelato la partita. Qualora invece la sentenza portasse un superamento degli stessi, saremmo pronti per confermare il quadro urbanistico su cui da tanti anni si è lavorato e riprendere l’iter da dove è stato interrotto".

r.c.