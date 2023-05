Addio a Gianremo Bassini, una vita per gli ultimi Con la moglie Carla era il factotum del dormitorio

Gianremo Bassini, marito di Carla Soprani, con la quale ha condiviso una vita all’insegna della solidarietà e del volontariato, è morto ieri mattina a 78 anni. Nato in provincia di Cremona, era arrivato a Ravenna per i tre anni di leva nei carabinieri, qui aveva conosciuto Carla Soprani che dopo poco sarebbe diventata sua moglie. "Il 10 agosto avremmo festeggiato 55 anni di matrimonio insieme, una vita", dice lei. "Dopo i tre anni di leva – continua Carla Soprani – si era congedato e da allora abbiamo condiviso tutte le scelte legate al volontariato, dal Comitato cittadino antidroga al Ceis, all’unità di strada del Ceis, fino al dormitorio Re di Girgenti".

Qui, da anni, si occupava della preparazione e della distribuzione della spesa alle persone in difficoltà, un servizio che la struttura aveva attivato in aggiunta al dormitorio per adattarsi alle esigenze e ai bisogni del territorio in continua evoluzione. Una presenza discreta quella di Gianremo Bassini, ma costante e significativa a fianco di Carla Soprani, insieme agli altri volontari, dal 1981, anno appunto della nascita del Comitato cittadino antidroga di Ravenna. In tutti questi anni non si è mai fermato, lavorando sempre per chi aveva bisogno, senza clamore, con dedizione e generosità. Al Re di Girgenti, il dormitorio di via Mangagnina, era una presenza costante, rappresentava l’associazione di volontariato nelle occasioni istituzionali, se Carla Soprani non poteva. Ma accadeva raramente, perché era molto più frequente vederli insieme, lui e la moglie. "In tutto quello che faceva - ricorda Carla Soprani - cercava di raggiungere la perfezione, ci metteva grandissimo impegno. Gli derivava forse dalla sua esperienza nei carabinieri. In questi ultimi giorni era scosso per quello che sta succedendo in Romagna. L’alluvione lo aveva particolarmente colpito e angosciato".

a.cor.