Addio code e disagi per i cantieri: "Riasfaltiamo le strade di notte". Si parte da stasera in via Covignano

Addio code per i lavori. D’ora in poi a Rimini i cantieri per riasfaltare le strade si faranno – quando sarà possibile – sempre di sera. A partire da quello che prende il via oggi per risistemare via Covignano nel tratto a mare della Statale 16, dall’incrocio con le via Jano Planco e Panzini fino alla Circonvallazione.

Gli operai saranno al lavoro da stasera alle 20 fino alle 5 di giovedì mattina, poi riprenderanno alla sera. Così fino al 14 dicembre. Via Covignano sarà aperta di giorno al traffico e, dove possibile, verrà garantita la sosta. "In questo modo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – limiteremo al massimo i disagi durante il cantiere". Chi si trova a passare spesso da via Covignano lo sa: basta un semaforo rosso per creare lunghissime code, figuriamoci un cantiere. Da qui la decisione di svolgere di notte i lavori di riasfaltatura. Quello di via Covignano sarà solo l’inizio. D’ora in poi i lavori di riasfaltatura, nelle strade che lo permettono, "verranno sempre eseguiti di notte". I tecnici comunali, in collaborazione con la polizia locale e Arpae, stanno lavorando alla mappatura delle strade che, per le loro caratteristiche, si prestano ai cantieri di notte. C’è già una norma della Regione che li consente, in deroga, in determinate condizioni.

"Vogliamo sperimentare – continua Morolli – un nuovo modus operandi per il piano di riqualificazione delle strade che abbiamo programmato da qui a tutto il 2025. Si tratta di interventi particolarmente attesi dai riminesi e che, se svolti negli orari notturni, evitano di intralciare la viabilità di giorno e di creare disagi ai cittadini, agli automobilisti e alle attività economiche". La scelta delle strade dove si interverrà di notte "verrà effettuata – conclude Morolli – valutando diversi aspetti, privilegiando sempre la soluzione più adatta alla vivibilità della zona interessata. Naturalmente valuteremo con Arpae anche l’aspetto dei rumori provocati dai cantieri".

Manuel Spadazzi