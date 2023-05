Adele ’allo specchio’ Ritratta nella mostra ’Via Mare Egeo’

La signora in foto si chiama Adele Quadrelli, detta ’Lina’. Era la moglie di Antonio Vasini, per tutti a Bellaria ’Antò’. Cos’ha di particolare questo scatto? Adele sta guardando il suo ritratto, da giovane, e leggendo le ’gesta’ del marito, ex pescatore, nato nel duro inverno del nevone, 1928-1929. La biografia e i dipinti con i volti di trenta pescatori storici sono stati esposti alla mostra di Paolo ’Ploz’ Faetanini al Centro culturale Vittorio Belli, terminata nei giorni scorsi. Adele, 90 anni, è l’ultima rimasta dei protagonisti dell’esposizione ’Via Mare Egeo, una via di pescatori’.