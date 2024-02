"Aeroporti, bene la strategia unitaria" Legacoop Romagna chiede una "strategia unitaria" per gli aeroporti di Rimini e Forlì, sottolineando la necessità di fermare la concorrenza tra i due scali e coinvolgere tutti gli attori regionali nella gestione. La posizione dell'associazione è in linea con le dichiarazioni dell'assessore regionale Corsini, accogliendo positivamente l'impegno della Regione per una strategia integrata di sviluppo aeroportuale.