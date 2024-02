Aeroporto, in un anno 280mila passeggeri

Secondo i dati pubblicati da Assoaeroporti che rappresenta 27 società per 38 scali, all’aeroporto di Rimini si registrano 281.864 passeggeri complessivi, di cui quasi 279.000 di aviazione commerciale e oltre 3.000 di aviazione generale. Oltre 55.000 sono nazionali, in crescita del 49.4% e quasi 222.000 internazionali, su del 27%. Rispetto al 2022 il dato complessivo è un aumento del 31,2%, ma resta sotto al dato del 2019 del 28,7%. I movimenti totali sono invece 3.675, su del 12,8% sul 2022 e giù del 24% sul 2019. Per quanto riguarda dicembre, lo scalo gestito dalla società privata Airiminum registra un boom con 7.237 passeggeri, in aumento del 62,5% sull’ultimo mese del 2022, e 118 movimenti, su del 2,6%. Anche se rispetto al 2019 i cali sono rispettivamente del 36,2% e del 28,9%.