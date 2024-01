Affidabilità idraulica, via ai lavori Inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria della paratoia posta sulla Fossa Roncasso a Miramare. Verrà installata una nuova paratoia e ricostruiti impianto elettrico e sistema di telecontrollo. Le acque bianche verranno rilasciate in mare. La paratoia verrà richiusa per la stagione balneare 2024.