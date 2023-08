Agosto all’insegna del sorriso Cicchella concede il Bis nell’arena

Cattolica inizia il suo agosto di eventi all’Arena della Regina all’ insegna del sorriso. E lo fa con un One man show esilarante dal titolo Bis in cui Francesco Cicchella, comico in continua ascesa, si gioca tutte le sue carte: dai suoi cavalli di battaglia (come le parodie dei cantanti Ultimo, Achille Lauro, Massimo Ranieri) alle performance completamente inedite. Stasera, alle 21, la comicità dell’artista, musicista, imitatore, cantante, si sposa con la musica, come da sempre nello stile del giovane showman, per dare vita ad uno spettacolo ricco di emozioni e risate.

L’artista di Made in Sud, Stasera tutto è possibile e Only fun, attore con Siani in Mister Felicità e imitatore in Tale e Quale Show, mette la sua impronta comica in tutto quello che fa emergendo e facendosi apprezzare da un pubblico sempre più numeroso che lo ha portato a vincere premi molto importanti come il Premio Totò per la comicità e il premio Alighiero Noschese, conquistato nel 2009.

Sul palco oltre all’artista che firma anche la regia, troviamo la sua fedele spalla Vincenzo De Honestis e la band diretta dal maestro Paco Ruggiero. Lo spettacolo è scritto da Francesco Cicchella, Gennaro Scarpato e Vincenzo De Honestis. Spiritoso, capace di battute sagaci, deve la sua bravura ad anni di studio al conservatorio e alle sue numerose apparizioni in tv.

Il fine settimana di Cattolica vedrà, oltre a Cicchella, scendere nell’arena due big della musica: domani sarà la volta di Mr. Rain e domenica del padre del rap Fabri Fibra, confermando Cattolica come regina del pubblico e degli eventi multigenerazionali. Insomma, un agosto ricco tra divertimento e musica.

Rosalba Corti