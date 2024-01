Agriturismo ’La Pedrosa’. Lo chef Montemurro curerà il nuovo menù

"Portare il mondo del fine dining e dell’enogastronomia d’eccellenza in Valconca, trasformando il territorio in una meta ambita dagli appassionati di alta cucina". E’ questo il nuovo progetto lanciato dall’agriturismo La Pedrosa di Montefiore Conca, che annuncia ora una collaborazione con lo chef Francesco Montemurro: quest’ultimo, a partire dal mese di febbraio, curerà il menù del locale nato su iniziativa della famiglia Magnani a seguito della ristrutturazione di un antico casolare con oltre cinque secoli di storia alle spalle. "Crediamo che la ristorazione possa diventare un efficace strumento di promozione, anche in chiave turistica, di questa splendida valle" dice la famiglia Magnani. Montemurro, classe 1984, vanta una carriera ultraventennale, che lo ha portato a destreggiarsi tra i fornelli dell’alta ristorazione, dapprima al ristorante Righi di San Marino a fianco dello chef Luigi Sartini e poi al ristorante Il Piastrino di Riccardo Agostini. In seguito l’amore per la montagna lo ha spinto a entrare nella squadra di Enrico Croatti del Dolomieu Ristorante e del DV Chalet Boutique Hotel & Spa a Madonna di Campiglio, diventandone il braccio destro. Tornato nella sua terra natale entra come sous-chef nella casa di Stefano Ciotti al Nostrano di Pesaro. Ora comincia una nuova avventura al timone dell’agriturismo La Pedrosa. "Ringraziamo Francesco per aver creduto in noi e nel nostro progetto, augurandoci che possa portare una ventata di innovazione nel panorama della Valconca, contribuendo alla valorizzazione di questo territorio così ricco e speciale" conclude la famiglia Magnani.