Aiuto digitale senza prenotare: "Un successo"

Continua il grande successo dello ‘Sportello di aiuto digitale’, iniziativa avviata lo scorso anno dal Comune di Bellaria Igea Marina in collaborazione con Ada - Associazione per i diritti degli anziani di Rimini. Il servizio, gratuito e attivo ogni mercoledì dalle 9 alle 12 presso l’Ufficio relazioni con il pubblico, offre supporto ai cittadini nell’utilizzo di strumenti digitali essenziali, come piattaforme legate alla salute, al fisco e ai documenti d’identità.

Nei primi nove mesi del 2024 lo sportello ha registrato un incremento delle richieste ed è diventato un punto di riferimento stabile per la comunità bellariese. La scelta di offrire il servizio anche senza appuntamento si è rivelata strategica, poiché, stando ai dati forniti dal comune, oltre il 50% delle consulenze è stato effettuato senza prenotazione. Il servizio più richiesto riguarda lo Spid, con circa 80 pratiche completate quest’anno.

Gli utenti vengono seguiti dalla registrazione fino all’installazione delle app necessarie, come Lepidaid, Inps mobile e Fascicolo sanitario elettronico. Lo sportello ha inoltre fornito 15 consulenze per il recupero di password Lepida scadute e scaricato 14 certificazioni uniche per la dichiarazione dei redditi, oltre a supportare richieste per la carta d’identità elettronica, la disability card, verbali Inps e prenotazioni per il passaporto.

L’iniziativa è stata al centro del recente ‘tavolo sociale’ convocato dall’assessore ai servizi sanitari, Ivan Monticelli. L’incontro ha riunito le associazioni del terzo settore attive sul territorio, come Caritas, Alta marea, Pro loco, Avulss, Auser e Ada, con l’obiettivo di condividere informazioni, individuare i bisogni emergenti e consolidare la rete di risorse a sostegno delle fasce più fragili della popolazione.

"È stata l’occasione – spiega l’assessore Monticelli – per riunire numerosi soggetti del terzo settore che tanto si spendono per la sussidiarietà locale. È necessario infatti dare delle risposte concrete alle persone che hanno bisogno di aiuto e ci chiedono un sopporto. Non bisogna lasciare indietro nessuno. In questo senso vogliamo continuare a potenziare il dialogo costruito in questi anni, continuando a lavorare insieme nell’interesse delle persone e delle famiglie che più hanno necessità di sostegno", conclude l’assessore.

Aldo Di Tommaso