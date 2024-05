Al lavoro per realizzare la nuova piscina coperta

Un tuffo nel nuovo stadio del nuoto di Riccione. Il via ai lavori è arrivato. In queste settimane si procederà con le attività propedeutiche alla partenza degli scavi per la realizzazione della nuova struttura a fianco di quella realizzata poco meno di vent’anni fa. Bisognerà attendere il termine delle manifestazioni previste in vasca, con il Campionato italiano assoluto primaverile dei salvataggi Grand Prix da domani a domenica e il Trofeo Italo Nicoletti dal 7 al 9 giugno. Poi le ruspe si metteranno all’opera con l’obiettivo di consegnare uno stadio ampliato entro la fine del 2025.

Ne verrà un impianto capace di ospitare un numero ancor maggiore di eventi e allo stesso tempo offrire un servizio alla normale utenza, anche se nella vasca olimpionica nuotano i campioni. L’ampliamento dell’impianto prevede un edificio sul lato monte, collegato alla struttura attuale. Nella parte da realizzare troverà spazio una vasca da 25 metri di lunghezza con servizi e spogliatoi. Sarà la quinta piscina del centro sportivo, completamente fruibile dalle persone con disabilità ed avrà un ingresso proprio, cosa che ne permetterà l’utilizzo per il nuoto libero anche in occasione di eventi nell’impianto principale. Il costo complessivo dei lavori è di 4,8 milioni di euro, di cui l’80% arriva da fondi del Pnrr.

"Il complesso sportivo Italo Nicoletti, già fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva della città, sarà sempre di più la location privilegiata per ospitare le più grandi kermesse di nuoto nazionali e internazionali per le quali Riccione è diventata negli anni una destinazione di altissimo livello - spiega la sindaca Daniela Angelini -. Lo Stadio del nuoto rappresenta per la città sia un impianto all’avanguardia a disposizione dei nostri cittadini, dai bambini agli adulti, sia un valore aggiunto strategico per il turismo sportivo, un segmento trainante dell’offerta turistica, fondamentale soprattutto per rendere Riccione una destinazione attraente 365 giorni all’anno". Gli utenti non troveranno più la porta sbarrata in occasioni dei tanti eventi che si disputano nell’impianto. "Risponderemo, in maniera sempre più efficace, alle esigenze sia degli atleti che dei tantissimi praticanti che usufruiscono della piscina durante tutto l’anno e amplieremo la fruibilità del complesso natatorio – sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Imola -. I lavori di ampliamento renderanno lo Stadio del nuoto uno degli impianti natatori più importanti nel panorama italiano".

Andrea Oliva