Al Riviera trionfano. Angiolini e Ungureanu

L’intenso fine settimana agonistico del Riviera Golf si è aperto, sabato 23 marzo, con una tappa del circuito Jewels & Wine Golf Trophy. Hanno vinto Jacopo Angiolini e Mihai Ungureanu con un giro in 67 colpi. I due accedono così alla finale nazionale insieme a Federico Pietanesi e Francesco Arduini (42), migliori nella categoria netta. Il giorno seguente i giocatori sono scesi nuovamente in campo nel Trofeo Claudio Baldi. Davide Zarotti è tornato alla vittoria grazie a un giro in 71 colpi, uno solamente oltre il par del percorso di San Giovanni. In prima categoria Stefano Palmieri (39) ha vinto seguito da Floriano Savini (36), in seconda Giorgio Attala (41) ha preceduto di misura Marino Ciabattoni (40) mentre in terza Fabio Gori (43) ha superato Ornella Frezzotti (42) al termine di un avvincente testa a testa.

Andrea Ronchi