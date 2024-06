Albergatori, eletto Claudio Montanari: "Daremo battaglia al parco eolico"

"Sul progetto dell’impianto eolico in mare non ci rassegniamo. La nostro contrarietà prenderà ulteriore slancio. Ci proveremo fino alla fine per non lasciare nulla di intentato". Claudio Montanari è il nuovo presidente di Federalberghi, e fissa i primi paletti. La sua nomina è stata votata all’unanimità dal consiglio dei dodici. Vicepresidente sarà Andrea Ciavatta, recordman di preferenze (113).

Montanari, con lei cambierà la linea dell’associazione?

"Il tema non è la linea. Già oggi in associazione c’è grande qualità. Bruno Bianchini ha tenuto assieme l‘associazione in un momento difficile e credo che la grande partecipazione alle elezioni sia sintomo della vittoria di tutti gli associati".

Cambieranno i rapporti con l’amministrazione comunale?

"Ho apprezzato le belle parole della sindaca Angelini. Vorrei tranquillizzare chi poteva essere preoccupato. Ho grande rispetto per le istituzioni, rispetto che deve essere reciproco. Proseguiremo nel dialogo e nel confronto sui diversi temi, dalla tassa di soggiorno ai vari regolamenti su rumori e altro".

Si ritrova un assessore in municipio che di mestiere è albergatore.

"E ne sono contento perché può comprendere questo settore meglio di altri. Dobbiamo mettere l’assessore nelle condizioni per fare il meglio, sostenendolo e cercando di collaborare e portare avanti una visione di città".

Guardando alle cariche, dalla vice presidenza alle tre deleghe per i consiglieri, la sua lista ha occupato tutti i posti disponibili.

"Per le deleghe mi è sembrato giusto valorizzare nuove figure e competenze nella logica della condivisione delle problematiche con gli associati".

Montanari, un attimo dopo la nomina, ha pensato a suo padre Luigino, presidente per quindici anni dell’associazione?

"Ci ho pensato un istante prima. Sono trascorsi 25 anni dalla sua scomparsa. Oggi mi trovo in questa posizione di grande responsabilità e la cosa mi ha fatto emozionare. Mi ero ripromesso di essere meno emozionabile, ma non ce l’ho fatta".

Le deleghe sono andate a Saskia Baldoni, attività di formazione; Lina Palladino, politiche del lavoro; Cinzia Ferri, ambiente.

a.ol.