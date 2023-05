Alberta Ferretti al castello "Volevamo annullare la sfilata ma ora dobbiamo ripartire"

"Un segnale di ripartenza per la riviera romagnola". Il Gruppo Aeffe conferma, dopo "attenta riflessione" e in condivisione col sindaco Sadegholvaad, Regione e Governo, la sfilata di venerdì sera nel giardino e nel fossato di Castel Sismondo, con la presentazione della collezione Resort 2024 di Alberta Ferretti, e l’omaggio al cinema di Fellini. Annunciata la presenza del ministro del Turismo Daniela Santanché e del sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni. La decisione di confermare la sfilata, spiegano dal Gruppo, è stata presa in accordo con le istituzioni locali e nazionali. Aeffe si mobilita per le popolazioni colpite dalla drammatica alluvione. A vari livelli. Con una donazione alle associazioni del territorio. Organizzando un’asta beneficia dedicata alle Vic (very important client) del brand Alberta Ferretti, durante la quale saranno battuti pezzi speciali d’archivio. I proventi, insieme a quellli della vendita di una T-shirt con la scritta ’Io ci sono’, saranno interamente devoluti in beneficenza. Inoltre Aeffe ha stretto un accordo con i propri dipendenti: devolveranno il corrispettivo di un’ora di lavoro, e l’azienda farà una ulteriore donazione di pari importo.

"In questo momento – dice Alberta Ferretti, fondatrice e direttrice creativa del marchio – stiamo lavorando alla sfilata in un’atmosfera di grande tristezza per quello che sta accadendo intorno a noi, a pochi chilometri dalle nostre case e dalla nostra azienda". La stilista non nasconde di "aver seriamente pensato di fare un passo indietro annullando l’evento". Ma è prevalsa l’idea è che la sfilata possa "portare con sé un importante messaggio di positività". Senza dimenticare che a un evento del genere lavorano centinaia di professionisti locali e "oggi più che mai è importante rispettare l’impegno che ci siamo presi nei loro confronti, alimentando un ciclo virtuoso di ripresa e ripartenza delle diverse attività economiche della zona". Infine, la stilista rimarca il fatto che " creatività e bellezza oggi sono strumentali per stimolare quella positività e quell’ottimismo che il popolo romagnolo coltiva da sempre in un’atmosfera di grande accoglienza e umanità". "La Romagna è una terra di grandi lavoratori, capaci di ripartire davanti a ogni ostacolo, con la tenacia e la forza che li contraddistinguono nel mondo", è il commento della sottosegretario Borgonzoni.

Mario Gradara