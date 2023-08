Alberta Ferretti, una storia di successo

Oggi alle 18.30 torna ‘Ogni donna una storia’, la rassegna organizzata da Casa delle Donne e Rete Donne Rimini per indagare l’universo femminile. Protagonista sarà la stilista e imprenditrice Alberta Ferretti, che si racconterà al lapidario del Museo della città, in via Tonini. Condurrà l’incontro la giornalista Lina Colasanto. Il cartellone degli incontri proseguirà con date e luoghi in via di definizione.