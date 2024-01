Alberto Bianchini rileva il posto di Guidi alla presidenza di Federalberghi giovani

Il neo assessore al Turismo ed Eventi del Comune di Riccione, Mattia Guidi, ha lasciato la guida del gruppo dei giovani albergatori di Federalberghi. La decisione era nell’aria fin dalle prime ore dopo la nomina in giunta. Guidi, di professione albergatore ed organizzatore di eventi attraverso una società aperta alcuni anni fa, aveva da subito precisato che la società non avrebbe svolto eventi a Riccione per evitare confitti di interessi, mentre si era riservato di svolgere verifiche sull’incompatibilità tra i ruoli di assessore e di guida dei giovani albergatori. Infine la decisione di lasciare la presidenza del gruppo interno a Federalberghi per evitare conflitti. Il passaggio di testimone ha così promosso a referente e guida dell’associazione colui che in precedenza aveva la nomina di vicepresidente. Si tratta di Alberto Bianchini dell’Hotel Camay.

Alberto è il figlio dell’attuale presidente di Federalberghi Bruno Bianchini, entrato fin dalla sua costituzione nel gruppo dei giovani dell’associazione che rappresenta gli albergatori riccionesi.