Alchimisti da seicento anni : "Il lusso ha il nostro profumo"

"Per noi non è una sorpresa, conosciamo i nostri numeri di cresciti, ma essere selezionati in una classifica così prestigiosa fa piacere". Così Paolo Terenzi, titolare insieme alla sorella Tiziana della Cereria Terenzi Evelino, di San Giovanni in Marignano, azienda che produce essenze e profumi per target di lusso, con quasi un’ottantina di dipendenti in Italia, 200 addetti nel mondo, attraverso società collegate. La graduatoria del Sole colloca l’impresa al quarto posto tra quelle del Riminese, con fatturato raddoppiato dal 2019 ad oggi, da 17,4 a 34,1 milioni. Le radici della famiglia Terenzi sono antichissime, ricordano gli imprenditori: nel Quattrocento a Rimini si parla del nobile Gabriele Terenzi, ’amante dell’arte e dell’alchimia’. A fondare la cereria (dove ancora oggi si producono candele, di design ma anche di compleanno) sarà Guglielmo, uomo poliedrico, artista e ufficiale di cavalleria, musicista e poeta. Dalla passione di Guglielmo per i profumi e le colonie, nasce una personale collezione con l’estrazione di essenze naturali provenienti dalla sua amata terra. Un amore irrefrenabile che tramanda al figlio Evelino, insegnando l’arte dell’armonia olfattiva e le tecniche della tensione armonica. E da Evelino ai figli, Paolo e Tiziana. "Oggi il 95% dei nostri fatturati è estero, in 120 Paesi del mondo – spiegano –. Lavorare su una pluralità di mercati è un punto di forza, che tra l’altro ci ha consentito di superare anche il difficile periodo Covid". "Manteniamo un concetto artigianale – continua Paolo Terenzi dal Palazzo delle candele, la sede italiana dell’azienda, immaginato da Evelino e realizzato dai figli –, sia nel ramo che produce per aziende come Ferragamo, Gucci, Dolce & Gabbana, Acqua di Parma, sia in quello che produce essenze del nostro marchio, con le tre linee, Tiziana Terenzi Shop, V Canto, Giardino Benessere. Tutte all’insegna del lusso e della qualità. Una scelta di mercato che si è dimostrata vincente in questi anni: inutile inseguire sempre il prezzo, meglio puntare sulla qualità del prodotto".

m.gra.