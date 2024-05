Alla Concador servono due addetti alle pulizie

L’azienda di pulizie Concador di Morciano di Romagna è alla ricerca di due addetti alle pulizie. I candidati che verranno selezionati dovranno occuparsi delle pulizie generali in ambienti civili e industriali, detersione vetrate e pulizia degli ambienti con appositi macchinari. Si richiede il possesso della patente B e auto propria, capacità di utilizzo del navigatore e smartphone (per effettuare la timbratura delle ore di lavoro). È gradito il possesso della licenza media. Il contratto sarà a tempo determinato. L’orario di lavoro sarà a tempo parziale di 22 ore settimanali nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Essenziale disponibilità il sabato (dalle 8.30 alle 16). L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale ‘Lavoro per te’ (https://lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per candidarsi occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.