"Alla Posta in coda per ore"

"Non è possibile dover fare la coda per ore perché agli sportelli dell’Ufficio postale di Igea da giorni c’è solo un operatore". La segnalazione viene da una residente irritata. "Quell’unico operatore peraltro è molto bravo – aggiunge – ma ci sono sempre state due persone, una sola non basta". "Bisogna capire se si tratta di un calo momentaneo di personale - afferma Sandro Giorgetti, alberatore a Igea Marina e presidente regionale di Federalberghi – per ragioni contingenti, o se si tratti di una scelta permanente da parte di Poste Italiane. Il che francamente non sarebbe accettabile".