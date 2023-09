All’aeroporto di Rimini 200mila passeggeri

Più di 200.000 passeggeri sono volati a Rimini da gennaio a fine agosto 2023 per un incremento del 36% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In dettaglio, i passeggeri indicati da AirRiminum 2014, società di gestione dell’aeroporto internazionale di Rimini e San Marino, sono 202.170, di cui 1.714 di aviazione generale, per un tasso di riempimento complessivo da inizio anno delll’89%. Rispetto al 2022, l’aumento dei passeggeri commerciali nei primi otto mesi del 2023 è dunque a due cifre, +36%; in particolare sale al 21,7% l’incremento di Ryanair.