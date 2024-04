Allarme attentati, il Grand Hotel di Rimini blindato per la Pasqua ebraica

Rimini, 28 aprile 2024 - Sono arrivati, come ogni anno, da tutto il mondo. E hanno riempito il Grand Hotel di Rimini, da anni scelto da centinaia da facoltosi ebrei per festeggiare la Pesach, la Pasqua ebraica. Ma mai come quest'anno l'evento nell'albergo a cinque stelle è stato blindato dalle forze dell'ordine. Inevitabile fosse così, visto il timore di attentati e il clima di terrore dopo gli attacchi dei terroristi di Hamas contro Israele iniziati il 7 ottobre e la durissima reazione dell'esercito israeliano.

La Questura di Rimini ha chiesto e ottenuto importanti rinforzi da Roma, per presidiare sia l'evento al Grand Hotel sia gli Europei di ginnastica artistica in corso alla Fiera. L'albergo è piantonato costantemente da decine e decine di uomini delle forze dell'ordine, alcuni anche in borghese. Sono stati fatti a più riprese interventi e sopralluoghi con gli artificieri e agenti dei reparti scelti. Sono circa 500 le persone di religione ebraica al Grand Hotel, arrivate in questi giorni da tutto il mondo per festeggiare la Pesach.