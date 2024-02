Allarme droga in stazione: due arresti

Uno scambio di droga nei dintorni della stazione dei treni di Rimini. Una mossa rapidissima, che però non è sfuggita all’occhio allenato dei carabinieri della sezione operativa del Nor della compagnia di Rimini. Che sono così usciti allo scoperto, procedendo all’arresto di due giovani nordafricani impegnati nella cessione dello stupefacente. È accaduto nei giorni scorsi non lontano da piazzale Cesare Battisti: una zona della città considerata particolarmente calda per quanto riguarda il tema della sicurezza, più volte finita sotto i riflettori delle forze dell’ordine riminesi, specialmente per quanto riguarda lo spaccio che in alcuni casi si consuma alla luce del sole, ma anche per situazioni di degrado urbano. Questa volta ad entrare in azione sono stati i militari dell’Arma che hanno notato un 22enne tunisino dall’aria particolarmente sospetta. Il giovane è stato pizzicato mentre passava un involucro ad un connazionale di 21 anni, prima di allontanarsi in fretta e furia cercando di far perdere le proprie tracce. I carabinieri, che fino a quel momento avevano seguito le operazioni mantenendosi a debita distanza, sono quindi intervenuti, riuscendo a intercettare e fermare i giovani di origine nordafricana che stavano cercando di dileguarsi dalla zona della stazione. La perquisizione ha permesso ai militari dell’Arma di scoprire una confezione con all’interno 30 grammi di hashish. La droga è stata posta sotto sequestro, mentre i nordafricani sono stati accompagnati in caserma per essere identificati e successivamente, una volta completate le procedure, dichiarati in arresto in attesa di comparire davanti al giudice per la direttissima, che si è svolta ieri mattina davanti al giudice del tribunale di Rimini.