Allenarsi all’aperto da giugno ad agosto

E’ stato presentato il programma per l’estate 2024 di ‘Fluxo’, la più grande community di sportivi del territorio che intend unire le persone attraverso il movimento all’aperto e la condivisione di momenti che vanno oltre lo sport. Questo innovativo format di attività motoria outdoor, che ogni estate, attira migliaia di persone nei parchi e nelle spiagge della Romagna, si prepara a offrire esperienze anche in territorio sammarinese. Dal 10 giugno all’8 agosto, dal lunedì al giovedì, a Campo Bruno Reffi, il team di ‘Fluxo’ proporrà ai partecipanti un divertente programma di allenamento, guidato da istruttori specializzati, ricco di esercizi diversificati e accessibili a tutti, con sessioni mattutine dalle 7 alle ore 8 serali dalle 18.30 alle 20.30. Un primo assaggio all’open day, già domenica: dalle 16.30 in avanti.