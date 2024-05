All’hotel Milano arriva il ministro. Pichetto Fratin

Un nuovo ministro arriverà oggi a Bellaria Igea Marina per sostenere la candidatura (per il secondo mandato) di Filippo Giorgetti alle elezioni di giugno. E’ Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, che sarà ospite stasera della cena all’hotel Milano per la presentazione della lista di Forza Italia, a supporto di Giorgetti. Prima di Pichetto Fratin, nei giorni scorsi, ha visitato Bellaria Igea Marina anche il viceministro delle imprese Valentino Valentini, che ha incontrato il sindaco e le due grandi aziende locali di Sipo e Metaltecnica, sempre coordinato da Forza Italia.