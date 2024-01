All’House of rock serata dedicata ai Modà: sul palco anche il chitarrista della band

Continuano gli appuntamenti con la musica dal vivo all’House of rock di Rimini. Sabato il locale rende omaggio ai Modà con un concerto da non perdere per i fan della band. Sul palco saliranno i Timodà, gruppo che da anni si esibisce con le cover dei Modà. Un progetto che è nato dai componenti del gruppo Riflesso, una tra le coverband piu longeve del panorama italiano, che ha deciso di ’specializzarsi’ con i Modà, grazie alla versatilità dei propri musicisti e – soprattutto – alla somiglianza del suo cantante con il leader dei Modà, Francesco Silvestre. Insieme ai Timodà sabato sera suonerà anche Enrico Zapparoli, vero chitarrista dei Modà. La serata all’House of rock dedicata alla musica dei Modà partirà intorno alle 20, per maggiori informazioni e per prenotazioni rivolgersi al numero 349.560 5443.