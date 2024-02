Alluvione: al via cantieri per quasi due milioni a Santarcangelo In primavera partiranno i lavori per la messa in sicurezza delle strade danneggiate dall'alluvione del 2023 a Santarcangelo. Ieri sono stati effettuati sopralluoghi tecnici per valutare le zone più colpite. Il commissario straordinario ha stanziato 1,8 milioni per i lavori.