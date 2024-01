Alluvione, lavori conclusi per Uso e Marecchia

Dopo l’alluvione del maggio scorso, con gli interventi sui fiumi Uso e Marecchia sono terminati gli ultimi due lavori di somma urgenza. Cantieri per i quali sono state investite complessivamente risorse per oltre 1,3 milioni di euro. Lo rende noto la Regione. Nel torrente Marano sono state consolidate le erosioni nei comuni di Coriano e Rimini (260mila euro). Realizzate operazioni di taglio della vegetazione e rimozione delle alberature riverse nell’alveo di diversi corsi d’acqua (fiumi Marecchia e Conca e torrenti Uso, Ausa, Marano, Rio Melo, Ventena e Tavollo) in numerosi comuni del territorio, per 400mila euro.