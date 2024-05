Ambulanza in piazza nei giorni di mercato

Prosegue il servizio di presidio sanitario al mercato cittadino. L’amministrazione comunale ha infatti confermato anche per quest’anno la presenza di un’ambulanza con 3 addetti in piazza de Curtis, durante il mercato del sabato mattina, pronti a intervenire in caso di necessità a tutela di cittadini, turisti e degli operatori. Dopo i primi due mesi del 2024, il servizio continuerà fino al 31 agosto 2024. L’ambulanza sarà presente dalle 8.30 alle 12.30. Sul servizio, messo in campo con i volontari della Croce Rossa italiana del comitato di Cattolica-Morciano di Romagna, l’amministrazione ha investito 2.528 euro.

"Attivato sotto la pandemia, abbiamo voluto mantenere il presidio sanitario al mercato anche una volta passata l’emergenza sanitaria – spiega il vicesindaco e assessore al commercio Alessandro Belluzzi – e lo abbiamo confermato anche quest’anno perché riteniamo che in quel luogo sia un servizio fondamentale per la salute e la sicurezza delle persone che affollano la piazza".