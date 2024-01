Amministrative a Montefiore. Simone Mazzi candidato sindaco

Simone Mazzi, 48 anni, assistente scelto della Polizia Locale di Rimini, attualmente in servizio nella sezione della Polizia Giudiziaria presso la Procura di Rimini, si candiderà a sindaco di Montefiore nella prossima tornata elettorale a capo della lista civica "Siamo Montefiore Conca", che si presenterà questo venerdì sera presso il ristorante "De Nir" a Montefiore.

Mazzi, quale è il motivo della sua candidatura?

"Desidero portare la mia esperienza in campo professionale e cristiano a disposizione della mia comunità: la comunità montefiorese. Assessore per due anni nell’attuale giunta, durante la pandemia ho potuto lavorare a stretto contatto con i miei cittadini assistendo quei nuclei famigliari montefioresi più fragili anche attraverso la collaborazione con l’Istituto per la famiglia Rimini ODV dove da 4 anni distribuisco prodotti agroalimentari a coloro che si trovano a combattere contro la povertà".

Ma di cosa ha davvero bisogno Montefiore secondo lei?

"I cittadini quotidianamente mi chiedono di portare il vero cambiamento, non solo in campo politico ma anche e soprattutto in ambito sociale".

Può illustrare qualche punto del suo programma?

"Il pilastro fondamentale di questa campagna elettorale sarà la creazione della prima comunità energetica a Montefiore Conca e in tutta la Valconca, che avrà l’obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Ci occuperemo poi di famiglie, giovani e disabili con grande impegno. Altro punto fondamentale sarà quello di riportare il turismo a Montefiore Conca attraverso gli operatori turistici, il mio gruppo di lavoro è già all’opera per concludere contratti al fine di riconsegnare al villeggiante i tesori di Montefiore Conca. Nel 2025 ci sarà il Giubileo e certamente molti eventi religiosi saranno da noi organizzati per cercare di riavvicinare l’uomo a Dio, crediamo molto nel turismo religioso. L’agroalimentare ritornerà ad essere sinonimo di pilastro economico, dove tutti i coltivatori diretti saranno equamente coinvolti in progetti e finanziamenti a loro dedicati".

Quali altre priorità in ambito territoriale?

"La valorizzazione dei borghi storici sarà un altro snodo fondamentale del nostro percorso. Abbiamo presentato un progetto per la valorizzazione dei borghi che si affacciano in vallata direttamente a Roma, ottenendo un interesse molto positivo da parte del Governo, crediamo in importanti finanziamenti. Per quanto riguarda la scuola posso dire ai montefioresi che riporteremo dopo 2 anni la mensa scolastica nella scuola primaria di Montefiore Conca".

Luca Pizzagalli