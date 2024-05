Ampliamento della Fiera: via libera dalla commissione

Cupolone alto 44 metri e ampliamento della Fiera: via libera (16 favorevoli, 9 astenuti) dalla III Commissione consigliare alla proposta avanzata da Ieg. Che sostitusce il precedente accordo dell’agosto 2020, abbandonato per l’incertezza Covid. "La proposta di accordo territoriale – spiega l’amministrazione comunale – prevede un ampliamento di 26.000 metri quadri di superficie complessiva in aggiunta a quella esistente (166.000 mq circa), accompagnato da uno sviluppo delle funzioni possibili, aprendosi anche a funzioni ricreative e di spettacolo da svolgersi anche all’aperto. Una linea di sviluppo che coincide con il progetto presentato da Ieg per la realizzazione della nuova arena circolare, la cupola con capienza stimata in 20mila persone che consentirà di ospitare una pluralità di manifestazioni". La nuova proposta valuta possibili ampliamenti non solo sul lato est - ritenute ad oggi "non più rispondenti alle esigenze di sviluppo del polo fieristico - ma comprende anche altri ambiti: prolungamento del Metromare, variante alla Statale 16, nuovi parcheggi. E il progetto che sarà presentato da Ieg per un casello autostradale da realizzare a poche centinaia di metri dall’ingresso della Fiera, per un collegamento diretto a favore di espositori e visitatori. "E’ già stato richiesto un incontro ad Autostrade e alla Regione per approfondire l’opera", segnala il Comune. L’ok all’ampliamento consentirà i a Ieg di procedere "a un primo ampliamento nel breve periodo attraverso l’installazione di padiglioni temporanei, da mettere a disposizione già dall’autunno". Ieg investirà 64 milioni in 5 anni.