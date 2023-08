Anche il Pd all’attacco "Il pronto soccorso non va smantellato"

Dopo gli attacchi del comitato in difesa sul futuro del pronto intervento dell’ospedale di Novafeltria, e la risposta dell’Ausl, anche il Pd non fa sconti. "Apprendiamo che il reparto sarà smantellato e trasformato in un centro di assistenza e urgenza condotto da medici non specializzati – tuona il segretario Pd Giorgio Ricci – Anche il sindaco inizia ad opporsi, accogliamo con favore la sua recente apertura nei confronti della minoranza. È necessario fare fronte comune affinché il diritto alla salute dei cittadini di Novafeltria e di tutta la vallata sia garantito". L’Ausl aveva già risposto alle accuse, spiegando che il pronto soccorso di Novafeltria "non verrà né smantellato né depotenziato". Ma il Pd non si sente rassicurato, e si dice pronto "ad affiancare il comitato e a intraprendere tutte le azioni necessarie, affinché l’Ausl applichi le disposizioni del decreto Balduzzi. In gioco ci sono la tenuta sociale e i diritti dei cittadini".