Anche il porto canale diventa un ‘salotto’

Al porto è iniziato il conto alla rovescia. Dalle 7 di lunedì fino alle prime ore del mattino di giovedì, viale Bellini rimarrà chiuso la traffico per consentire le operazioni di asfaltatura. Poi sarà una questione di giorni prima dell’apertura al pubblico del nuovo tratto di passeggiata e ciclabile lungo il canale, nel tratto compreso tra viale D’annunzio e viale Dante. Di fatto cambierà non solo la cartolina del porto, ma anche il modo in cui riccionesi e turisti potranno vivere l’area. Infatti la nuova banchina pedonale e il nuovo arredo porteranno anche qui i flussi di persone ampliando le aree dove fermarsi e vivere il porto canale. "Anche nella scelta dei materiali – precisa l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola – abbiamo voluto che la figura privilegiata fosse quella dei pedoni rispetto alle automobili: vogliamo che passeggiare lungo il canale diventi un’esperienza sempre più appagante, di relax totale". Inoltre "stiamo cambiando l’immagine della città in uno dei luoghi più frequentati e amati dai turisti" continua Imola che ieri mattina ha fatto un sopralluogo sul cantiere. "Finalmente lungo il canale sarà possibile passeggiare in un ambiente ancora più bello, accogliente, che avrà un’illuminazione straordinaria e porrà pedoni e ciclisti in condizione di totale sicurezza".

Ma questo è solo il punto di partenza. Infatti nel budget per la sistemazione di questo tratto del canale è previsto anche l’adeguamento di viale Parini, dalla parte opposta. "Interverremo adeguandone gli arredi rispetto a quanto si sta completando in viale Bellini". Non sarà un piccolo intervento di maquillage perché la pista ciclabile scomparirà lasciando posto a zone verdi più ampie e al solo camminamento pedonale. "I lavori inizieranno dopo l’estate. La ciclabile sarà solo in viale Bellini. Dopo il primo tratto in via di completamento verrà realizzato in futuro anche il restante sempre lungo il viale" fino ad arrivare al sottopasso che porta su viale Rimini.

a.ol.