Ancora fondi europei per il Titano: 80mila euro per la promozione in Brasile e negli Stati Uniti Fondi europei per promuovere il turismo di San Marino negli USA e in Brasile grazie a un accordo siglato a Bruxelles. Nuovi investimenti per roadshow e eventi entro il 2024, con impegno per sostenibilità e accessibilità. Segretario di Stato al Turismo elogia l'impegno della Segreteria.