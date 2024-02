Annalisa sarà la regina della Notte rosa

Se c’è un’artista che in pochi anni ha bruciato le tappe, conquistando dischi di platino e imponendosi come una delle regine della musica pop italiana, questa è Annalisa. Voce potente, fisico da top model, laurea in fisica, l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi oggi presenterà a Sanremo la canzone Sinceramente. E proprio in queste ore è arrivato l’annuncio che Annalisa si esibirà alla Notte rosa. La cantante il 6 luglio sarà a Cattolica all’’Arena della Regina per la tappa del suo Tutti nel vortice. Un concerto che ha già messo in fibrillazione i fans. Nel 2023 l’artista ha superato oltre un milione e 300mila copie certificate, arrivando così a ottenere 34 dischi di platino e 14 d’oro. E con il suo ultimo album E poi siamo finiti nel vortice Annalisa si è affermata come l’unica donna sempre presente per 10 settimane nella top ten della classifica ufficiale Fimi/Gfk. La cantante è stata inserita nella classifica della prestigiosa rivista Forbes tra le 100 donne italiane di maggiore successo. A Sanremo è in concorso col brano Sinceramente, che ha scritto insieme all’autore di Tango di Tananai, Paolo Antonacci. Con la canzone Annalisa rivendica il diritto allla libertà e dice: "In questo brano c’è una donna forte che rivendica il suo diritto di essere libera. Libera di prendersi sul serio e di essere anche leggera, di essere ambiziosa, di esprimersi, piangere, lamentarsi, gioire, senza essere giudicata, anzi, compresa e rispettata. Una donna libera di essere. Penso che la libertà sia la più grande dichiarazione d’amore possibile. Perché se sono libera, sono sinceramente tua".

Rosalba Corti