Anziana sparisce nel nulla. Trovata a 4 km da casa

Un pomeriggio di grande apprensione per una 90enne riminese, che per alcune ore ha fatto perdere le proprie tracce facendo scattare le operazioni di ricerca. L’anziana è stata infine rintraccuata, a circa quattro chilometri di distanza da casa, e affidata sana e salva ai parenti. L’allarme è scattato attorno alle 15.30 dell’altro ieri da via Tonale. La 90enne, che abita in zona insieme alla famiglia, si era allontanata da casa per fare una passeggiata nei dintorni, come spesso le capita di fare. Si è diretta verso il ponte degli scout che corre sul fiume Marecchia. Non vedendola rincasare come suo solito, i parenti hanno iniziato a cercarla in giro, ma la signorava sembrava essere sparita nel nulla. E’ stata così allertata la macchina dei soccorsi, a cominciare dai vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini che, con alcune squadre, hanno cominciato a perlustrare le sponde del fiume. Nel frattempo è partito un tam tam su Facebook con un appello rivolto a tutti coloro che potessero avere notizie della dispersa. Attorno alle 19.30, finalmente, ecco arrivare la buona notizia: l’anziana è stata infatti individuata a San Martino in Riparotta da parte di alcuni conoscenti. Disorientata ma in buono stato di salute, la signora è stata soccorsa e poi riportata a casa. Un episodio che anche a Rimini ha risvegliato le stesse preoccupazioni vissute nei giorni scorsi dagli abitanti di San Giovanni in Marignano, impegnati per quasi 72 ore nella ricerca spasmodica dell’87enne Giovanni Pangrazi. Quest’ultimo, il 25 dicembre scorso era stato accompagnato dai parenti in centro storico dopo il pranzo di Natale. L’uomo, stando a quanto ricostruito, avrebbe vagato per i campi che costeggiano il torrente Ventena, cadendo accidentalmente da un piccolo pendio. Dopo essersi rialzato, sarebbe stato colto da un malore dovuto molto probabilmente allo sforzo, accasciandosi in mezzo ad una macchia di vegetazione lungo il greto del fiume. I soccorritori - vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile, polizia locale, oltre a decine e decine di volontari - hanno continuato a perlustrare in lungo e in largo il territorio mariganese, nella speranza di ritrovarlo sano e salvo. Sono stati impiegati anche droni, un elicottero e cani da ricerca. Il corpo senza vita dell’87enne è stato infine rinvenuto nel primo pomeriggio di giovedì scorso.