Anziano investito sulle strisce: è grave

È gravemente ferito un anziano di 77 anni, residente a Gradara, che ieri mattina intorno alle 11 in via 25 Luglio a Morciano di Romagna è stato investito da un altro pensionato del posto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente l’anziano 77enne si trovava appunto sulla porzione di asfalto zebrato quando il conducente di un’automobile, anch’egli anziano, pare per una distrazione al volante non ha visto l’uomo sulle strisce e lo ha centrato in pieno. Le condizioni del 77enne investito sono apparse sin da subito molto gravi, al punto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso da Ravenna, atterrato in zona e a bordo del quale il pensionato è stato caricato e trasferito all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena in condizioni di massima gravità.

Oltre ai sanitari del 118 sul posto si sono precipitati anche gli agenti della polizia locale dell’Unione della Valconca, incaricati di occuparsi dei rilievi di quanto accaduto in via 25 Luglio. Secondo i primi riscontri operati dai vigili il conducente dell’auto che ha investito il 77enne non era in stato di alterazione psicofisica e la velocità con cui procedeva per le strade di Morciano di Romagna non era sostenuta al punto da rappresentare un pericolo, stando anche alle versioni fornite agli agenti dai numerosi testimoni dello schianto. A causare l’incidente, invece, sarebbe stato quindi un momento di distrazione da parte del morcianese alla guida. Da verificare però ancora numerosi elementi a disposizione dei vigili, che si sono occupati ieri anche della gestione del traffico sulla via 25 Luglio in modo da consentire tutti i rilievi del caso.