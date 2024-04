Anziano resta intrappolato sotto il trattore

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Grandissima paura, ieri pomeriggio a Villa Verucchio, per un uomo di 80 anni, rimasto bloccato sotto il trattore che stava utilizzando per tagliare l’erba. L’incidente è avvenuto in via Montirone, dove l’anziano è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato dal mezzo pesante prima che rimanesse schiacciato. A quel punto il pensionato è stato affidato alle cure del personale sanitario (l’intervento nella foto di Migliorini). Una volta stabilizzato l’uomo è stato poi caricato a bordo dell’elicottero del 118, che lo ha portato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Per tutto il tempo, l’anziano è rimasto cosciente. Fino a ieri, era ancora in osservazione presso l’ospedale di Cesena, ma non è in pericolo di vita.

L’allarme ieri in via Montirone è scattato intorno alle 15.15. L’ottantenne stava tagliando l’erba in un campo di ulivi. A un certo punto, il trattore che stava guidando si è inclinato e si è ribaltato su un fianco. L’uomo è rimasto letteralmente ’sepolto’ sotto il mezzo pesante e non ha potuto far altro che chiamare aiuto. Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto con una squadra che si è messa al lavoro per liberare l’80enne da sotto il trattore. Le operazioni di salvataggio si sono concluse con successo nel giro di alcuni, concitati minuti. Alla fine il pensionato è stato portato in salvo dal personale del 115 e affidato al personale sanitario arrivato a Villa Verucchio insieme all’eliambulanza. In via precauzionale, si è deciso comunque per il trasporto dell’anziano all’ospedale Bufalini di Cesena, al fine di sottoporlo a una visita approfondita. Per fortuna non è in pericolo di vita.