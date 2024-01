Apas nel 2023 ha dato rifugio a 289 animali

Il 2023 è alle spalle e l’Apas dà i numeri dell’attività di un anno intero. Gli animali arrivati al Rifugio dell’associazione protezione animali del Titano, nel corso dell’anno che si è appena concluso, sono stati 289, "di cui 89 cani – spiegano – 197 gatti e 3 di altra specie. Rispetto all’anno precedente si è avuto un aumento di 38 animali, pari ad un incremento percentuale del 15%". In particolare si registrano "89 cani in ingresso di cui 26 si configurano come rinunce di proprietà, altri 26 riguardano cani smarriti e quindi restituiti al proprietario, 6 i randagi. Da aggiungere anche tre cani restituiti, dopo essere stati adottati e 28 arrivati in canile per stallo provvisorio, 2 i cani deceduti. I cani dati in adozione sono stati 65". Poi i gatti.

"Lo scorso anno sono arrivati al Rifugio 197 gatti – riferiscono dall’Apas – Quelli affidati hanno raggiunto quota 169 (139 gattini e 30 adulti). I gatti deceduti sono stati 19 di cui 12 adulti e 7 gattini". Il totale degli animali presenti al Rifugio Apas al 31 dicembre scorso è di 91, "quattro in meno – riferiscono dall’associazione sammarinese – rispetto ai 12 mesi precedenti. I gatti presenti stabilmente al Rifugio passano da 80 a 75, mentre i cani aumentano di uno passando da 15 a 16".