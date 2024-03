"Apertura straordinaria al Grand Hotel di Riccione: giovani ciceroni guidano alla scoperta della storia turistica della città"

In occasione delle giornate Fai di primavera 2024 di oggi e domani si aprono le porte di uno dei più emblematici luoghi storici di Riccione: il Grand Hotel di viale Gramsci. Saranno i giovani apprendisti ciceroni del Liceo Volta-Fellini e dell’Istituto alberghiero Savioli di Riccione a fare da guida per scoprire il fascino e la storia del Grand Hotel, mentre per i soci Fai è in programma una visita pomeridiana condotta dall’architetto Andrea Serrau. Gli studenti degli istituti di Riccione accompagneranno i visitatori in una passeggiata nella storia non solo di questo rinomato hotel ma anche nella storia del turismo riccionese e della città stessa.