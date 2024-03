Apolloni torna in campo: "Ecco la mia lista civica"

Sembrava sparito dai radar della politica. Invece Daniele Apolloni, ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Santarcangelo, è pronto a tornare in campo. "In tanti mi hanno sollecitato, e per questo sto lavorando a una lista civica. Ho già pronto il nome: si chiamerà Gente nostra", annuncia lo stesso Apolloni. Solo una provocazione? Una boutade? La realtà è che Apolloni ci sta seriamente pensando.

"Avevo ripreso a partecipare alla vita del partito, dopo una lunga assenza durata anni – spiega lui – Sono stato più volte ai banchetti di Fratelli d’Italia in piazza a Santarcangelo. Ho cercato di dare il mio contribuito per creare un gruppo di militanti, anche in vista delle elezioni...". Ma il ritorno non è stato come Apolloni sperava. "C’è chi ha messo il veto sul mio nome, chi si è fatto vedere una volta in piazza e poi è sparito...". Apolloni, anche se resta un convinto uomo di destra, ha deciso di non impegnarsi più con Fratelli d’Italia. "Sto lavorando per presentare alle elezioni una lista civica. Se ci riusciremo, sono convinto che sapremo prendere voti a tutti: ai partiti di centrodestra, alla civica Bene in comune e anche a Filippo Sacchetti, candidato del Pd".

Ricorda, Apolloni, che "10 anni fa Fratelli d’Italia a Santarcangelo, con me come candidato sindaco, aveva conquistato il 6 per cento. Un grande risultato, considerando che ai tempi il partito viaggiava su percentuali molto più basse, che non erano quelle di oggi". La scelta di Apolloni di fare una lista civica è dettata – soprattutto – dal caos che oggi regna nel centrodestra. La lista civica Bene in comune ha divorziato dai partiti del centrodestra e candida Barnaba Borghini. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia intendono invece candidare Luigi Berlati.