Appartamenti di lusso, aree verdi e parcheggi al posto dell’ex deposito Enel

Appartamenti di lusso al posto di un luogo degradato, e spesso finito alla ribalta delle cronache per i problemi di ordine pubblico. Ieri dalla terza commissione consigliare è arrivato il via libera (con il voto favorevole della maggioranza, astenuta l’opposizione) al progetto di riqualificazione presentato da una società privata per l’area dell’ex deposito Enel, tra via Destra del Porto e viale Dardanelli.

Il progetto prevede la demolizione dei tre fabbricati esistenti e la realizzazione di un complesso residenziale di elevata qualità architettonica ed impiantistica. Il progetto porta la firma della società Supernova, che prevede di costruire 27 case (di varie dimensioni) per un totale di circa 7mila metri di costruito, immerse in un contesto completamente rigenerato, con ampi spazi verdi e servizi. il parco sarà di quasi 2mila metri quadrati. Ci sarà un’area destinata a parcheggi pubblici di 785 metri quadrati, con a disposizione 25 stalli auto a uso pubblico, con accesso da via Dardanelli, andando così a potenziare l’offerta di sosta in quella zona. Posti che andranno ad aggiungersi ai 58 parcheggi (tra interrati e pertinenziali) destinati ai residenti del complesso. L’area verde "verrà realizzata e progettata – spiegano dal Comune – in sinergia con l’amministrazio, in modo che sia coerente con i diversi interventi di riqualificazione già realizzati e in corso nella zona della marina e del porto". Il parco sarà completato da un percorso ciclopedonale, che rappresenterà una sorta di corridoio ‘verde’ tra viale Dardanelli e via Destra del Porto. Il progetto ha già avuto il via libera dalla conferenza di servizi degli enti competenti e dalla Soprintendenza, e presto sarà esaminato e votato in consiglio comunale.