Appuntamento con il Cinema d’autore. Formisano presenta il film ‘L’anima in pace’

Per la rassegna ‘Cinema d’autore’, domani sera al Cinepalace di Riccione il regista Ciro Formisano presenterà ‘L’anima in pace’. Il film racconta la durezza della periferia, nonché il coraggio e la resilienza di due donne, madre e figlia, interpretate da Donatella Finocchiaro e Livia Antonelli. Protagonista è la venticinquenne Dora che in una periferia della città fa una vita disagiata con la madre, da poco uscita dal carcere, e la zia che la ospita a casa sua. La storia s’intreccia con quella dei piccoli fratelli Massimo e Nunzio, affidati a un’altra famiglia in attesa che la madre possa rioccuparsene. Per mantenersi, la ragazza fa consegne a domicilio per un supermercato, ma i soldi non bastano. Tramite Yuri pusher di quartiere entra in un brutto giro di spaccio, Dora sogna di far soldi per far cambiare vita a tutta la famiglia, ma non è semplice. Conosce poi Andrea, studente di medicina. Rassegna a cura di Giometti Cinema.