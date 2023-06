Apre il ’museo’ medievale di piazza Balacchi

Doveva aprire in primavera. Poi i lavori hanno subito alcuni ritardi, ma finalmente ci siamo. Il 9 giugno verrà inaugurato e aperto al pubblico il sito archeologico di piazza Balacchi, dove è stata rinvenuta una ’casamatta’ di epoca malatestiana, risalente al ’400. L’intervento di recupero e restauro dei resti della fortificazione medievale, che inizialmente- si pensava fossero quelli di una grotta tufacea, è stato lungo e complesso. Il cantiere è stato accompagnato da forti critiche della minoranza. E durante gli scavi archeologici è stata aperta un’indagine dei carabinieri del nucleo di tutela dei beni culturali, dopo la scoperta di un muro eretto da privati nell’area. I lavori di restauro della ’casamatta’ e di riqualificazione di piazza Balacchi sono costati oltre 400mila euro, di cui più di 100mila finanziati dalla Regione.

Venerdì 9 giugno si terrà la festa d’inaugurazione del piccolo museo malatestiano. La serata (che è organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Santarcangelo) prevede anche musica, letture a tema e le prime visite guidate al sito archeologico, che proseguiranno nei due giorni successivi. Ad aprire l’inaugurazione saranno la sindaca Alice Parma e l’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, poi interverranno esperti della Soprintendenza, rappresentanti di Fondazione Carim e di Crédit Agricole, che hanno sostenuto il progetto, e lo storico dell’arte Alessandro Giovanardi. La sera del 9 giugno si terranno, come detto, anche le prime visite, per gruppi di dieci persone l’uno. Visite anche sabato 10 e domenica 11 (nei seguenti orari: dalle 10 alle 12, dalle 16 alle 18, dalle 20 alle -22), ma per queste sarà necessario prenotarsi attraverso l’ufficio Iat telefonando al numero 0541.624270 oppure scrivendo alla mail [email protected]

"La ’casamatta’ di piazza Balacchi è stata identificata come l’ultima traccia della porta di San Michele, il principale accesso alla Santarcangelo medievale – dice la sindaca Alice Parma – Questo dà l’idea dell’importanza del suo ritrovamento. L’inaugurazione del 9 giugno sarà un momento di festa per tutta la città. Invitiamo tutti a partecipare, per riscoprire un tassello importante della storia secolare di Santarcangelo".